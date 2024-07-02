هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - شوربة الدجاج من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لما تحتويه من فوائد صحية عديدة.

وفي هذا الصدد، أشار البروفيسور الروسي ألفريد بوغدانوف إلى أهمية تناول شوربة الدجاج بصفة منتظمة، وفقا لموقع "pravda" الروسي.

وأوضح "بوغدانوف" أن المرق جزءا من إجمالي السوائل التي يتناولها الشخص خلال اليوم، ولا يقتصر دوره على إرواء العطش فقط، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

وتتميز الشوربة عن الماء بخصائصها الكيميائية الفريدة، ما يجعلها أكثر من مجرد سائل عادي.

ويُشير إلى أن المرق منتجا غذائيا متكاملا يوفر للجسم العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

وبالتالي، فإن إضافة هذه الوجبة إلى نظامك الغذائي يُسهم بشكل كبير في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

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