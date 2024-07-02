شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد والده: "أعظم رجل في حياتي".. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان شريف رمزي على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمد حسن رمزي، التي تحل اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو.

ونشر "رمزي"، صورة لوالده، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "النهاردة ذكرى يوم ميلاد أهم وأعظم وأجمل راجل في حياتي محمد حسن رمزي".

وطالب شريف رمزي من متابعيه الدعاء لوالده، قائلًا: "أرجو الدعاء من الجميع يارب تكون متنعم في الجنة أنت وأخويا حبيبي صلاح محمد رمزي ربنا يرحمكم ويجمعني بيكم في الجنة يارب".

وتفاعل نجوم الفن، مع ذكرى ميلاد والد شريف رمزي، وكتب ماجد المصري: فعلا من اجمل الناس الصديق الغالي محمد حسن رمزي .. رحمة الله عليه"، وعلقت الإعلامية إنجي علي: ألف رحمة ونور عليه"، وكتب الفنان محمد محمود عبدالعزيز: "الله يرحمهم و يصبرك يا حبيبى.. تعيش و تفتكر"، وعقبت الفنانة لقاء سويدان: "رحمة الله علي رجل محترم جميل الخلق ربنا يسكنه فسيح جناته"، وأضافت هند صبري: "حبيبي وحشنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "مسلسل خالد نور وولده نور خالد"، بطولة شيكو وكريم محمود عبدالعزيز، والذي عرض في رمضان الماضي.

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