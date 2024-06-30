الامارات | مصر: السجن المشدد للمتهمين بـ "خطف ابن وزير الصحة الأسبق"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، امس، حُكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف ابن وزير الصحة الأسبق"، وتراوحت الأحكام ما بين السجن والبراءة.

وجاءت الأحكام كالتالي: معاقبة المتهم الأول "محمد ح." 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، وزوجته "مي س." 39 عامًا ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة "عبد الله ح." 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، و "علي ج." 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، و"سعيد ح." 50 عامًا، سائق أجرة، "محمد ع." 29 عامًا حارس، و"محمد. م." 31 عامًا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة "زينب ع." 52 عامًا ربة منزل، "محمد. س." 34 عامًا، نقاش، و"هاجر. ع".

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17سبتمبر 2023 خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، بعد علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا من إعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل أوسيم الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أنهم احتجزوا المجني عليه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.