هذا الشهر يتحدث الفلك عن علاقات جيدة ورغبة في تحسين موقعك

مهنيًا: انشغالات مالية واهتمامات مصرفية او ادارية تتحدث عنها الشمس في برج السرطان لتسهيل اعمالك. يسهل كوكب الزهرة من البيت الثاني والثالث معظم التحركات لتصل من خلال الحوار والمفاوضات الى نتائج مرضية ولا سيما في الايام الاكثر حظًا. يتحدث الفلك عن علاقات جيدة مع الزملاء، وعن رغبة في تحسين موقعك.

عاطفيًا: لا تزال الاجواء الرومانسية ايجابية وتساعدك على البوح بالخواطر والافكار والتعبير عن الرأي. انه شهر مناسب للقيام بنشاطات مع الحبيب. قد تقومان برحلة او مغامرة معًا، فلا مكان للضجر في حياتك حاليًا. تهتم لراحة الحبيب ولا تكف عن الاهتمام به او لزيارته.