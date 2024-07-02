هذا الشهر قد تعيش لحظات مطمئنة تُعيد الثقة الى نفسك

مهنياً: لا ترتبك ولا تفاجأ ببعض الاحداث لأنها عابرة ولا ضرر رئيسيًا منها. يساعدك هذا الشهر على تحديد المزيد من الاهداف، ومن ثم العمل من اجل الوصول الى تحقيقها. تمد لك الكواكب يد المساعدة، وتلوّح لك بفرص عديدة ومفيدة، فلا تضيّع الوقت ولا الفرص الثمينة.

عاطفياً: تظهر فرصة مناسبة للتعارف ولتعميق الروابط ولتوضيح الالتباسات. تعيش لحظات مطمئنة تعيد الثقة الى نفسك، وتطمئن الى عواطف الحبيب تجاهك. يبتسم لك الحظ، فتعرف حوارًا بنّاءً مع الحبيب او الشريك تشرح له خلاله مشاعرك ومخاوفك، وفي الوقت نفسه تصغي الى خوالجه واقتراحاته.