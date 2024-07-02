هذا الشهر قد تتذمّر من تأخير في سير الامور الروتينية

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تعيش حالة من الترقّب والانتظار تستمر حتى تاريخ 22 موعد وصول الشمس الى برجك. لا تنتظر ان تتغيّر الظروف او تظهر ظروف ناشطة قبل التاريخ المذكور، فالأسابيع الثلاثة الاولى تكون قليلة المنفعة، وتتذمّر من تأخير في سير الامور الروتينية، فتصل متأخّرًا الى عملك مثلاً او تفقد بعض المقتنيات او الملفات الضروريّة لتعيش حالة عابرة من الهلع او الفوضى.
عاطفياً: تحسم شؤونك وتنطلق نحو آفاق مختلفة او تطل على مرحلة جديدة اكثر وضوحًا. يبتسم لك الحبّ تحت تأثير كوكب الزُهرة. كذلك يتحدّث الفلك عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية، فإذا كانت حياتك العاطفيّة فارغة، فقد تقرّر تنشيط حياتك الاجتماعية بهدف التعارف والالتقاء برفيق العمر.
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