هذا الشهر تُحدّد اولويات مهمّة وواقعية لتنطلق نحوها

مهنياً: تبدأ سنة جديدة وعساك تحدّد اولويات مهمّة وواقعية لتنطلق نحوها. نظرة سريعة الى سمائك تشير الى الايجابيّات الكبيرة. فالشمس في برجك حتى تاريخ 22 تعيد اليك الحماسة والعزيمة. كذلك تتوضّح لك الأمور وتشعر بالتفاؤل والجرأة لبدء التحرّك الفعّال.

عاطفياً: تطرأ تغييرات منذ اليوم وتتحمّس لإنعاش وتطوير حياتك. ان وجود الشمس في برجك يعزز كل الاحتمالات والاسس والطموحات. تصبو الى علاقة متينة تطمئن خلالها الى جانب الحبيب، وهي فترة استثنائية تسمح للعازب باتخاذ خطوة جريئة وللمرتبط بتعزيزعلاقته.