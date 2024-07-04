الامارات | زفاف رياض محرز .. العروس بريطانية والعرس جزائري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع زفاف نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الحدث وتصدر الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ارتداء زوجته البريطانية للأزياء التقليدية الجزائرية والأجواء المبهجة التي عاشها الثنائي رفقة حضور العرس، الذي كانت تفاصيله جزائرية بامتياز.

وغصت مواقع التواصل الجزائري بمقاطع فيديو من حفل زفاف النجم الجزائري، الذي ارتدى فيه الجميع ملابس تقليدية جزائرية بمن فيهم عروسه العارضة تايلور وارد التي ظهرت وهي ترقص على أنغام الراي، مرتدية الكاراكاو والقفطان.

وتساءل الكثيرون بدعابة عن عدد حفلات الزواج التي أقامها محرز ووارد، وعلق آخرون على التراث الجزائري الذي كان حاضرا بقوة، بدءا من أزياء العروس والحضور وصولا إلى الأغاني، حيث أحيا الحفل مغني الراي كادار الغابوني.

وقال البعض من باب المزاح إن محرز يعتقد أن الزواج عبارة عن تصفيات في كل مرة يقيم احتفالا.

يذكر أن عقد قران اللاعب الشهير رياض محرز وعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، كان قد تم بحضور العائلة والأصدقاء المقربين، في سبتمبر الماضي، في فندق The Londoner Hotel في لندن.

وانتشرت صور زفاف الثنائي الشهير كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة سوداء أنيقة، ووفقا لصحيفة "ذا صن".

وكان من المقرر فعلاً عقد احتفال زفاف ثالث في وقت لاحق بعد الزفاف المدني.

ونشرت العروس وقتها عبر "إنستغرام"، بعضاً من أجواء الاحتفال مع فيديو لبنات رياض الثلاث برفقة شقيقتها داربي وهم في طريقهم للحفل.

وشاركت شقيقة تايلور المتابعين أيضا لقطات عن عشاء الزفاف الثاني للزوجين مع كعكة الاحتفال.

يشار إلى أن عارضة الأزياء تايلور وارد، كانت ولدت طفلتها الأولى في 8 يونيو الماضي، وهي ثالث بنات اللاعب الجزائري رياض محرز بعد ابنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.