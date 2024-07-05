طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من جفاف الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، لذلك من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ.

اختبار الإصبع

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "دايلي ميل"، انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً تطبيق تيك توك، اختبار بسيط لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف، حيث حقق فيديو يشرحه أكثر من 4.5 مليون مشاهدة.

كيف تجري اختبار الإصبع؟

ضغط بإصبعين على الجلد على البطن أو مقدمة اليد أو الجلد على الصدر أسفل عظم الترقوة لبضع ثوانٍ.

ثبّت إصبعك في مكانه أثناء الضغط.

ارفع إصبعك، وإذا عاد الجلد إلى وضعه الطبيعي فورًا، فهذا يعني أن لديك تورماً طبيعياً وأن الجسم رطب بدرجة كافية.

يُطلق على بقاء الجلد مرفوعًا لبضع ثوانٍ "التخييم".

ما الذي يقيسه اختبار الإصبع؟

يقيس اختبار الإصبع مدى سرعة عودة الجلد إلى طبيعته بعد تمدده أو ضغطه. ففي الحالة الرطبة، يتمتع الجلد بمرونة أكبر، ويعود بسرعة إلى شكله الأصلي. بينما في حالة الجفاف، يصبح الجلد أقل مرونة، ويستغرق وقتًا أطول للعودة إلى وضعه الطبيعي.

كيف يؤثر الجفاف على مرونة الجلد؟

يُقلل الجفاف من كمية الماء في الجلد، مما يجعله أقل مرونة.

يساعد البقاء رطبًا على الحفاظ على الكولاجين، وهو بروتين يوفر البنية والقوة للجلد والعضلات والعظام.

مع تقدم العمر، تقل مرونة الجلد بشكل عام، بغض النظر عن كمية الماء التي يتم تناولها.

علامات أخرى للجفاف:

العطش الشديد.

قلة التبول.

البول الداكن.

التعب.

الدوار.

الارتباك.

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم:

تناول كمية كافية من الماء:

ينصح الرجال بشرب حوالي 15 كوبًا من الماء والسوائل خلال الصيف.

بينما ينصح النساء بشرب حوالي 11.5 كوبًا.

تناول الفواكه والخضروات:

تُعدّ الفواكه والخضروات غنية بالماء، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

تجنب المشروبات التي تُسبب الجفاف:

مثل الكافيين والكحول.

مراقبة لون البول:

يجب أن يكون لون البول أصفر فاتحًا.

إذا كان البول داكنًا، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف.

اقرأ أيضا:

حل لأزمة الكهرباء واستقرار مالي.. ليلي عبد اللطيف تزف بشرى سارة للمصريين

"فرح تحول إلى خناقة".. مشاجرة بين العروسين والمعازيم (فيديو)

عينك بترف؟.. الرعشة علامة إنذار على إصابتك بهذا المرض

لن تتوقع تأثير تناول 3 حبات من المشمش على صحة الكوليسترول والسكر معا- مفاجأة

ديتوكس طبيعي.. 6 مشروبات تنظف وتزيل السموم من الجسم