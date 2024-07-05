الامارات | 7 استعمالات وفوائد لا تتوقعها لمعجون الأسنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من الشائع جداً أن معجون الأسنان يصنع خصيصاً لتنظيف الأسنان والاعتناء بها. ولكن ما لا يعرفه معظم الأشخاص هو أن هناك استعمالات مفيدة جداً لمعجون الأسنان بالرغم من أنها غريبة وغير شائعة، ومن الاستخدامات غير المعروفة لمعجون الأسنان:

1. تنظيف شاشة الهاتف المحمول:

غالباً ما يكون الهاتف المحمول معرضاً للأوساخ والأتربة أو يتسخ من أصابعنا التي تضغط عليه، ولكن يمكنك بواسطة معجون الأسنان تنظيف شاشة الهاتف المحمول عن طريق وضع كمية قليلة من معجون الأسنان على قطعة قماش ومسح الشاشة بطريقة خفيفة وبعد ذلك مسح المعجون بقطعة قماش أخرى.

2. تنظيف حوض غسل اليدين:

يستخدم معجون الأسنان لتنظيف حوض الحمام أو حوض غسيل اليدين عن طريق وضع المعجون وتركه ليجف وبعدها قم بمسح الحوض بقطعة قماش ناعمة فسيزيل معه الرائحة الكريهة ويعيد لمعانه.

4. تلميع الفضة:

يستخدم أيضاً معجون الأسنان لتلميع الفضة فيمكنك استخدامه مع قطعة قماش، وللأماكن التي تكون ضيقة والشقوق التي يصعب الوصول إليها يمكنك استخدام فرشاة أسنان.

5. حماية النظارات ضد الضباب:

بفرك العدسات من الداخل بمعجون الأسنان بشكل دائري خفيف يمنع تشكل الضباب عليها والذي يمنع الرؤية ويحميها من الخدوش.

6. تنظيف مكواة الملابس:

لتنظيف المكواة يمكنك استخدام قطعة قماش فيها قليل من المعجون ومسح القاعدة، وبعد ذلك يزال الأثر بقطعة قماش نظيفة وتصبح المكواة وكأنها جديدة.

7 معالج للحروق الخفيفة:

يوضع قليل من معجون الاسنان فوق الحروق الخفيفة ويدعك برفق لتخفيف الحرقان والحمرة ويحدّ من امتداد الحرق.