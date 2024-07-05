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الامارات | ماذا يحصل لمرضى السكري خلال الطقس الحار؟ خبيرة تُجيب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال هذا الوقت من العام، ومع ارتفاع درجات الحرارة، من الضروري لمرضى السكري أن يكونوا حذرين، إذ يقول الخبراء إنهم قد يشعرون بالحرارة بشكل أكبر مقارنةً بالأشخاص الذين لا يعانون من السكري.

وهذه بعض النصائح لإدارة مرض السكري خلال الطقس الحار:

فحص مستويات السكر في الدم بشكل متكرر

الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل جيد

البقاء في الداخل خلال الفترة الأكثر حرارة في اليوم

التأكد من ممارسة بعض النشاط البدني

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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