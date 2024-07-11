الامارات | قيلولة رجل متعب تنتهي بغرقه 19 ساعة في البحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لرجل يبلغ من العمر 58 عامًا أن يعتبر نفسه محظوظًا لبقائه على قيد الحياة بعد أن عثر عليه قارب صيد بالصدفة وهو تائه على دولاب سباحة على بعد عدة أميال من ساحل تايوان.

وقال موقع "توداي لاين" التايواني أنه في 7 يوليو، رصد قارب صيد متجه نحو ميناء نيو تايبيه، شيئًا غريبًا في الماء، على بعد أميال قليلة من الشاطئ، وعندما اقترب القارب من الجسم الغريب، تبين لطاقمه أن الجسم الغريب ليس سوى رجل في ثياب سباحة عالق في دولاب سباحة ملون بألوان قوس قزح من النوع الذي يستخدمه الأطفال على الشاطئ.

وفي مقطع انتشر على الإنترنت منذ ذلك الحين، يمكن رؤية الطاقم وهو يقوم برمي عوامة النجاة للرجل الذي تقطعت به السبل ثم يسحبه إلى القارب قبل إعادته إلى الميناء والاتصال بخدمات الطوارئ. وعلى الرغم من الضعف والجفاف الواضحين عليه، بدا الرجل البالغ من العمر 58 عامًا بصحة جيدة، وهو ما كان مفاجئًا بعض الشيء بالنظر إلى أنه كان ينجرف في طوافته الملونة الخاصة به لمدة 19 ساعة قبل أن يرصده قارب الصيد بأعجوبة.

وأخبر هونغ نان رجال الإنقاذ أنه وجد نفسه في مأزق غريب بعد أن قفز في مياه نيو تايبيه مرتديا طوافته، ليبرد جسده بعد يوم حار في العمل. واعترف بأنه تناول بعض المشروبات أيضًا قبل ذلك ليغفو تحت تأثير البحر في نوم عميق بعدها. وقال الرجل أنه نزل إلى الماء حوالي الساعة السادسة أو السابعة مساء يوم 6 يوليو، ليستيقظ بعد ساعات في البحر المفتوح، بعيدًا عن الشاطئ.

وحاول الرجل الصراخ طلبًا للمساعدة، لكنه كان بعيدًا جدًا في البحر بحيث لم يتمكن أحد من سماعه، ليجرفه التيار طوال الليل وحتى اليوم التالي حتى رصده قارب الصيد حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. وبعدها تم نقل الرجل إلى مستشفى تايبيه، حيث أجرى الأطباء بعض الاختبارات وسمحوا له بالمغادرة بعد فترة وجيزة.

وقال شو مينجلونج من إدارة إطفاء نيو تايبيه: "أن الرجل لم يكن يعاني من صدمة واضحة وكانت علاماته الحيوية مستقرة. ومع ذلك، طلب منا الماء، لذلك قمنا بترطيبه أولاً، وقام زملاؤنا أيضًا بإجراءات إنقاذ حياته. تم قياس العلامات مرة أخرى وكانت علاماته الحيوية مستقرة، لذلك سمحنا له بمغادرة غرفة الطوارئ من تلقاء نفسه”.