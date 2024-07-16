الامارات | «الاتحادية للشباب» و«متحف المستقبل».. شراكة لتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «المؤسسة الاتحادية للشباب» مذكرة شراكة وتعاون مع «متحف المستقبل»، بهدف تنمية وبناء قدرات الشباب وتوفير البيئة الملائمة التي تدعم مساهمتهم بشكل فاعل في تصميم المستقبل بمختلف المجالات الرئيسة والحيوية في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بقطاع الشباب من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعزز الحوار وتبادل المعرفة، فضلاً عن تعزيز مشاركاتهم محلياً وإقليمياً وعالمياً في مختلف المجالات.

ووقع الاتفاقية كل من وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ومن الجانب الآخر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال سلطان النيادي: «إن التعاون المستمر والعمل المشترك سيسهمان في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وجعل رؤيتها واقعاً ملموساً يعكس التفوق والريادة التي نسعى إليها بفضل دعمها الرامي إلى تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو المنهج الوطني الراسخ لإعداد جيل يمتلك القدرات والمواهب التي تؤهله لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات التي تشكل ركيزة مسيرة البناء والتطوير».

وقال خلفان جمعة بلهول: «نهدف من خلال هذه الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب إلى إلهام وتمكين الشباب من خلال تقديم تجارب عملية وبرامج تعليمية مُصمّمة لتعزيز إبداعهم وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة والمستدامة، كما يعكس هذا التعاون المشترك حرصنا على دعم كل الجهود والمبادرات التي تؤثر إيجاباً على المجتمع، وتهدف إلى تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة».

وتهدف المؤسسة الاتحادية للشباب ومتحف المستقبل من خلال هذه الشراكة إلى تقديم فرص شاملة للشباب لبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، إضافة إلى تبادل الأفكار والمعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير برامج جديدة.