الامارات | «التكيّف ومرونة بيئة العمل».. دورة في «جمعة الماجد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دورة بعنوان «التكيّف والمرونة في بيئة العمل»، قدمها الدكتور عبدالقادر العداقي، خبير التدريب والكوتشينغ، وحضرها 28 مشاركاً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

هدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين على المرونة والتكيف النفسي في بيئة العمل، وتحقيق التوازن في نظرتهم لأنفسهم وللآخرين، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح وخلق التوافق وتقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها، والتدريب على طرق اتخاذ القرارات بعيداً عن العواطف والخوف من خلال العقلية المرنة بدلاً من العقلية الجامدة.

وتضمنت الدورة الكثير من التمارين والتقنيات وورش العمل التي شارك فيها الحضور، وفي نهاية الدورة قدم المركز شهادة شكر وتقدير للمحاضر، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين.