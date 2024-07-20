الامارات | تزن رطلين.. إزالة كتلة شعر "ضخمة" من معدة شابة بالإكوادور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير بأن فريقا من الأطباء أزال كتلة ضخمة من الشعر من بطن شابة، عمرها 25 عاما، في مستشفى في مانابي بالإكوادور.

استمرت العملية، التي أجراها فريق جراحي في مستشفى فيردي سيبالوس بالدا العام، 45 دقيقة فقط.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس"، كشف الدكتور بيدرو لوفاتو، أحد الجراحين اللذين أشرفا على العملية، أن الكتلة كانت بطول 16 بوصة وتزن رطلين (907.18 غ).

وقال لوفاتو: "احتلت الكتلة تجويف المعدة بأكمله، ويمكن التعرف عليها عن طريق اللمس من الخارج".

ونمت كتلة الشعر خلال العامين الماضيين، بعد أن بدأت المرأة في أكل شعرها.

وعانت من ألم شديد وحالات تقيؤ متكررة، وواجهت مشاكل في تناول الأطعمة الصلبة والسائلة.

وقال لوفاتو: "إن المريضة تعاني من اضطراب نفسي وعاطفي، لذلك تم التشخيص النهائي من خلال التنظير الداخلي بالفيديو الذي أجرته خدمة أمراض الجهاز الهضمي".

ووصل تراكم الشعر الهائل إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، والذي يعرف باسم الاثني عشر. وتسبب ذلك في خسارة الشابة الكثير من الوزن لعدم قدرتها على تناول الطعام.

وأوضح لوفاتو أن "الجراحة منعت أيضا إصابات خطيرة أخرى في المعدة".