الامارات | "إكسير الحياة".. علماء يكشفون عن عقار جديد يحارب الشيخوخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن علماء عن اكتشاف مثير قد يُحدث ثورة في مجال مكافحة الشيخوخة، إذ تمكنوا من تطوير عقار نجح في إطالة عمر حيوانات المختبر بنسبة 25%.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد أطلق العلماء على الفئران المعالجة بهذا العقار لقب "الجدات الرشيقات" بسبب مظهرها الشبابي ونشاطها وحيويتها.

أظهرت هذه الفئران تحسنًا ملحوظًا في صحتها وقوتها، كما كانت أقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالفئران العادية.

وبينما يتم اختبار هذا الدواء حاليًا على البشر، لا يزال من المبكر الجزم بقدرته على إبطاء عملية الشيخوخة لدى الإنسان بنفس الفعالية التي أظهرها مع حيوانات المختبر.