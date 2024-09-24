خارجية الصين كشفت عن لقاء بين وانغ يي وبوحبيب: ندعم لبنان ونندد بالانتهاكات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي تبادل وجهات النظر مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد لقائهما في نيويورك".

وقالت خارجية الصين في هذا الصدد: "ندعم لبنان في الحفاظ على سيادته وأمنه ونندد بقوة بالانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق".