حزب الله: قصفنا مطار مجيدو العسكري 3 مرات وقاعدة رامات ديفيد ومصنع المواد المتفجرة بزخرون وقاعدة عاموس

أعلنت "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2".
وفي بيان آخر أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2".
وفي بيان لاحق، أكد حزب الله أنه "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2".
هذا، وأفاد بأنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1".
وكشف حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2".
وفي بيان لاحق، كشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2".
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