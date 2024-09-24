حزب الله: قصفنا مطار مجيدو العسكري 3 مرات وقاعدة رامات ديفيد ومصنع المواد المتفجرة بزخرون وقاعدة عاموس

أعلنت "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2".

وفي بيان آخر أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 2".

وفي بيان لاحق، أكد حزب الله أنه "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2".

هذا، وأفاد بأنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1".

وكشف حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2".

وفي بيان لاحق، كشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة يوم الثلاثاء 24-09-2024 مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة بصلية من صواريخ فادي 2".