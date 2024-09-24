شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء للمنجنيز قلعة صناعية وسط الصحراء.. تفاصيل تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

‏تركز وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تطوير شركة سيناء للمنجنيز الواقعة بمركز ومدينة أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء بشكل شامل؛ لأحداث التنمية ونهضة صناعية كبرى في تلك المنطقة، ولاسيما فى ظل توافر الخامات المتنوعة والاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة بالإضافة إلى وجود ميناء تجرى عملية تطويره بما يتواكب مع خطة التطوير القادمة للشركة.

‏تشمل عمليات التطوير تدشين أفران جديدة للسيلكو منجنيز بالإضافة إلى استغلال خام الكاولين بشكل كبير والتوسع في صناعة الجبس ،بالإضافة إلى التوسع في صناعة غسيل وتصنيع الرمال الزجاجية في المراحل المقبلة بالتعاون مع شركات عالمية لديها خبرة في هذا المجال بحسب خطط الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ووفق وزارة قطاع الاعمال العام سبق توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين، وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها

كما تشمل عمليات التطوير تعميق وتوسيع الميناء ليستوعب ناقلات سفن اكثر من 80 ألف طن بدل من القدرات الحالية للميناء.

و تأسست شركة سيناء للمنجنيز عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء ونجحت الشركة فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانيه للتعدين، وفى يونيو 1960 تم تعديل النظام الأساسى للشركة لتشمـل إستكشاف وإستغلال خامات إقتصاديــــة أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام حيث أن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالى والمنخفض الدرجــة فى مصر. وفى عام 1990 بدأت الشركة نشاط صناعـى بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة أنتاجية 250ألف طن سنويا وفى عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيـز، وتعد الشركـة هى الوحيدة المنتجه للفيرومنجنيـز فى الشرق الأوسط حيث يعمل المصنع بأحدث تكنولوجيا حيث أن الشركة تمتلك محطة كهرباء تعمل بطاقه 21 ميجاوات.

أماميناء أبو زنيمة يقع على الشاطئ الشرقى لخليج السويس على مسافة 65 ميل بحرى جنوب السويس يقع الميناء جنوب سيناء شرق خليج السويس وعلى بعد حوالى 150 كم من نفق الشهيد/ أحمد حمدى. ويمكن دخول الميناء من البحر بين رأس أبو زنيمة ونقطة كاربن.

وفيما يتعلق بتطوير ميناء أبو زنيمة سيتم عمل امتداد الأرصفة بالميناء داخل خليج السويس والوصول لأعماق تصل إلى 18 مترا، ويستهدف استقبال سفن الصب العملاقة التى تصل حمولتها إلى 80 ألف طن، بالإضافة إلى إقامة ورش لإصلاح الحفارات البحرية وتطوير المنطقة الصناعية والأعمال اللوجيستية وإقامة أنشطة بحرية متكاملة بالمنطقة، وبناء أرصفة بحرية لاستقبال سفن متعددة الأغراض بهدف خدمة شبه جزيرة سيناء.