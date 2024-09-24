شكرا لقرائتكم خبر عن الفلات فوت.. نصائح عملية لإدارة الألم والان مع تفاصيل الخبر

يصاب البعض بـ"فلات فوت"، أو الأقدام المسطحة عندما ينهار قوس القدم، مما يجعلها تلمس الأرض بأكملها، وهذا بالطبع يتسبب في التعرض لألم يصعب تحمله، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

نصائح لإدارة الألم والانزعاج الناتج عن القدم المسطحة -الأحذية الداعمة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أقدام مسطحة ارتداء أحذية توفر الدعم المناسب لإدارة آلامهم، و يجب عليك البحث عن أحذية ذات دعم للقوس ووسائد أي مخصصة للفلات فوت.

- قم بأداء تمارين القدم

إن تقوية عضلات القدمين والساقين هي طريقة رائعة لتخفيف الانزعاج الناتج عن الأقدام المسطحة. يمكن أن تحدث التمارين البسيطة فرقًا كبيرًا. على سبيل المثال، يمكنك تجربة ثني أصابع القدمين عن طريق التقاط أشياء صغيرة بأصابع قدميك ثم تركها. هناك حركة أخرى مفيدة وهي رفع قوس القدم - حاول رفع قوس قدمك مع إبقاء كعبك وأصابع قدميك على الأرض. يمكن أن تساعد تمارين التمدد، مثل تمارين تمدد عضلة الساق ووتر أخيل، أيضًا في تخفيف التوتر وجعل قدميك تشعر بتحسن.

- الحفاظ على وزن صحي

هل تعلم أن الوزن الزائد في الجسم يضع ضغطًا إضافيًا على قدميك، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض القدم المسطحة؟ لذلك، فإن الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على قدميك وتحسين الراحة العامة. إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة وزنك، ففكر في التحدث مع أخصائي تغذية أو مدرب لياقة بدنية للحصول على نصائح ودعم شخصيين.

- استخدم العلاج بالثلج والحرارة

يمكن أن يساعد وضع الثلج والحرارة على قدميك على تخفيف الألم، فالعلاج بالثلج فعال في تقليل التورم والانزعاج الناتج عن التخدير. ضع كيسًا من الثلج ملفوفًا بقطعة قماش على قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم. من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد العلاج بالحرارة في استرخاء العضلات المتوترة وتحسين الدورة الدموية. استخدم منشفة دافئة ورطبة أو وسادة تدفئة على قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- ممارسة العناية الصحيحة بالقدم

العناية بالقدمين أمر ضروري عند التعامل مع القدم المسطحة. حافظ على قدميك نظيفة وجافة لمنع العدوى الفطرية، وقم بقص أظافر قدميك بانتظام لتجنب الانزعاج والمضاعفات. إذا كنت تعاني من أي تقرحات أو بثور أو مشاكل أخرى، فعالجها على الفور لمنع تفاقم المشكلة.