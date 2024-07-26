8 أحلام مخيفة تحمل رسالة من الدماغ لا يجب تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بينما نهمل بعض الأحلام ونعتبرها عابرة، تشير بعض الأحلام المخيفة، خاصة تلك المتكررة، إلى رسائل مهمة من الدماغ يجب الانتباه إليها.

ووفقا لصحيفة "mirror" وموقع "dreams"، إليك 8 أحلام مخيفة تحمل رسائل من العقل الباطن لا يجب تجاهلها:

السقوط من مكان مرتفع

يرمز السقوط في الحلم إلى الشعور بالعجز أو الإرهاق أو فقدان السيطرة على بعض جوانب الحياة.

اشتعال أو غرق المنزل

تمثل المنازل التي نحلم بها حياتنا الداخلية، ففي حال اشتعال أو تلف المنزل، فهذا يشير إلى شعورك بالغضب أو المكبوت، أو ترمز إلى مشاعر الدمار أو التغيير في حياتك.

الحلم بأن شخصا ما يهاجمك

تدل على شعورك بالتهديد أو الهروب من شيء ما أو الخطر في حياتك، أو قد تمثل صراعًا داخليًا مع غرائزك أو رغباتك.

الحلم بأنك عار في الأماكن العامة

يدل على شعورك بعدم القدرة على إيجاد نفسك الحقيقية، أو معاناتك من عدم اليقين بشأن هويتك أو قدراتك، كما يشير إلى تعرضك لاتهامات باطلة أو شعورك بالظلم.

الحلم بالامتحانات أو المهام الصعبة

تشير إلى شعورك بالتوتر أو القلق بشأن عملك أو دراستك، أو تمثل خوفا من الفشل أو عدم الكفاءة.

الشعور بالخوف أثناء السقوط من الطائرة

يدل على شعور الحالم بعدم الأمان والقلق بشأن أمر ما في حياته، متعلقا بالعمل أو العلاقات الشخصية أو حتى الصحة.

الغرق

علامة على شعورك بالعجز أو اليأس، أو يرمز إلى مشاعر عميقة مخفية.

فقدان الأسنان

يدل على شعورك بعدم الثقة بالنفس أو انعدام الأمن، أو يشير إلى خوف من التحدث أو التعبير عن رأيك.