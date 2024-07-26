ما قصة تريند "تعا لهون" الذي اجتاح تيك توك؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتاح تريند "تعا لهون" موقع التواصل الاجتماعي تيك توك في ألمانيا، وسط مخاوف من تحوله إلى رمز للعنف والتنمر.

التريند شارك به مراهقون ومراهقات غالبيتهم من أصول مهاجرة، ينشرون مقاطع فيديو توصف بأنها تحرض على العنف والتنمر.

ومعظمهم يشغلون أغنية راب ألمانية اسمها "تعا لهون"، وهي كلمة عامية تعني بالعربية "تعال إلى هنا"، وترمز الأغنية للمواجهة وكلماتها تحرض على العنف.

وأعيدت محاكاة الأغنية بعدد لا يحصى من مقاطع الفيديو، وبعضهم أعاد تعريف كلمة تعا لهون وقام بشخصنتها.

وأبدى خبراء قلقهم من انتشار هذا التريند، إذ يخشون من تحوله إلى رمز للتمييز والعنصرية خاصة في الأوساط اليمينية.

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