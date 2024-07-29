تحذير من مواد ضارة في جل تبريد الأقدام- مخاطر غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت مجلة "أوكو تست" لاختبار السلع والمنتجات في ألمانيا من احتواء مستحضرات جل تبريد الأقدام على مواد ضارة، مثل: مركب المسك متعدد الحلقات "جالاكسوليد"، الذي يؤثر على النظام الهرموني.

وأضافت المجلة أن بعض مستحضرات هذا الجل تحتوي أيضا على "الفورمالديهايد"، التي تسبب الحساسية التلامسية وتهيج الأغشية المخاطية.

وتشمل المواد المسببة للحساسية أيضا "الليمونين" و "دلتا-3-كارين" وزيت شجرة الشاي.

لذا يجب الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على هذه المواد، ومن الأفضل اختيار المستحضرات الطبيعية.

والاحتفاظ بجل تبريد الأقدام في الثلاجة، لزيادة تأثيره وللحفاظ على صلاحيته من ناحية أخرى.

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