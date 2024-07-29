متى تكون مسكنات الألم "خطر" على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتمد العديد من الأشخاص بشكل كبير على المسكنات لتخفيف الألم، ولكن هل فكرت يوما في أن هذه الأدوية الشائعة تحمل مخاطر صحية خطيرة؟

كشفت دراسة حديثة أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، قد تسبب أضرارا جسيمة لبعض الفئات، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وبالرغم من فاعليتها في تخفيف الألم والالتهابات، إلا أن هذه الأدوية تسبب مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية الخطيرة، مثل: القرحة الهضمية وتهيج المعدة، تلف في الكلى والكبد، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

حددت الدراسة 5 فئات من الأشخاص الذين يعتبرون الأكثر عرضة للآثار الجانبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بآثار جانبية.

الذين يعانون من قصور القلب أو أمراض القلب الأخرى.

مرضى الكلى.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من القرحة الهضمية.

المرضى الذين يتناولون أدوية لتسييل الدم.

ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كنت تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص حول المخاطر، ينصحك الطبيب بتناول أدوية بديلة أو اتباع تدابير وقائية لتقليل المخاطر.

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