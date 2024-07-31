الامارات | صيف مكتبة محمد بن راشد حافل بالقراءة والجوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مكتبة محمد بن راشد، مبادرة «صيفنا ثقافي»، بهدف توفير بيئة تفاعلية تعليمية، تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز القراءة خلال العطلة، عبر سلسلة من الفعاليات.

وتشمل المبادرة مخيماً صيفياً للأطفال من عمر سبع إلى 12 سنة، وسيبدأ الاثنين المقبل، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويضم ورش عمل وجلسات تعزز من طاقات الأطفال، وتمنحهم الفرصة للإبحار بمخيلاتهم في عالم مملوء بالمعرفة والإبداع.

وضمن فعاليات «صيفنا ثقافي»، كشفت مكتبة محمد بن راشد وتحت شعار «من مكتبتنا إلى مكتبتك»، عن توفير 500 عنوان بموضوعات متنوعة ومجانية لجميع زوّارها بمختلف فئاتهم العمرية، والمتوافرة على أرفف خاصة في كل مكتبة من مكتباتها التخصصية التسع، وذلك خلال زيارتهم للمكتبة في أغسطس المقبل.

كما تنظم مكتبة محمد بن راشد، على مدار الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مسابقة ثقافية ترفيهية بجوائز قيّمة للزوار، والتي ستتضمن أسئلة عامة حول مكتباتها الفرعية التسع ومحتواها المعرفي، ويمكن البحث عن الإجابات بين أروقة المكتبة وكنوزها المعرفية.