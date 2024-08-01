الامارات | براءة أمريكي قضى 34 عاماً في السجن بتهمة القتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن مشروع حقوق الإنسان أنه تم إثبات براءة المواطن الأمريكي كريستوفر دان بعد أن قضى 34 عاما في السجن بتهمة القتل.

ولم تجد المحكمة أي دليل يثبت ذنب دان في جريمة قتل ريكو روجرز البالغ من العمر 15 عاما عام 1990، حيث استندت النيابة إلى شهادة مراهقين تراجعا فيما بعد عن أقوالهما.

وكان لدى دان عذر حيث أنه في وقت مقتل المراهق، كان في المنزل مع والدته وصديقته.

وعلى الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن دان، أصر المدعي العام في ولاية ميسوري أندرو بيلي على إرسال الرجل إلى السجن وقدم استئنافا وعلى خلفية ذلك، أُعيد دان إلى السجن.