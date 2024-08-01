الامارات | أزمة تهدد أوسكار 2025 .. لا أحد مستعد لتقديم الحفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن أكاديمية الأوسكار تواجه تحدياً كبيراً في اختيار مقدم لحفل توزيع الجوائز لعام 2025. فبعد أشهر قليلة من تقديم جيمي كيميل الناجح لحفل هذا العام، فاجأ الجميع برفضه عرض تقديم الحفل للمرة الخامسة.

ووفقًا لتقارير صحفية، تم عرض تقديم الحفل مجدداً إلى جيمي كيميل، الذي سبق له تقديم الحفل أربع مرات، إلا أنه رفض العرض بشكل قاطع. وليس جيمي وحده من رفض العرض، بل إن الكوميدي جون مولاني، الذي قدم أحد أبرز فقرات حفل هذا العام، رفض هو الآخر المشاركة في تقديم حفل العام المقبل.

ويعاني حفل الأوسكار من انخفاض ملحوظ في نسبة المشاهدين مقارنة بالأعوام السابقة، مما يضاعف من صعوبة اختيار مقدم مناسب. فبعد ارتفاع طفيف في نسبة المشاهدة هذا العام، لا تزال الأرقام بعيدة عن الأرقام القياسية التي سجلتها الحفلات السابقة.

ويأتي رفض كيميل ومولاني في وقت تسعى فيه الأكاديمية جاهدة لجذب الجمهور وزيادة نسبة المشاهدة، حيث يعتبر اختيار المقدم المناسب عاملاً حاسماً في نجاح الحفل.