الامارات | الكويت: اسقاط حضانة أم عن أبنائها الـ 4 لأنها "عملت عمل" للأب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسقطت محكمة الاستئناف (المنازعات الأسرية) في الكويت حضانة أم لأبنائها الأربعة متهمة إياها بالقيام بعمل سحر وشعوذه لأب أبنائها بعد انفصالهما.

وحضرت المحامية حوراء الحبيب ممثلة عن الأب، واكدت ان «بقاء الابناء مع الأم مهم جدا لتغذيتهم بحنانها وتربيتها الصالحة»، مضيفة «لكن المشكو بحقها لا تصلح لأنها قامت بعمل سحر لموكلي وهو أمر ثابت بعد قيام المشعوذة ذاتها بإبلاغ موكلي واطلاعه بالصوت والصورة على قيامها بعمل سحر له لصالح طليقته».

وأضافت الحبيب: «لحسن حظ موكلي ان المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بعمل السحر، وهو ما دفعها لإبلاغ موكلي وارسال رسائل صوتية وفوتوغرافية له عن طليقته وقيامها بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعتبر شركاً عظيماً».

وقالت المحكمة في حيثياتها انه «وبعد اطلاعها على اوراق القضية واستماعها الى الشهود وثبوت قيام المتهمة بعمل سحر فإنها لم تعد أمينة على حضانة ابنائها وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب».