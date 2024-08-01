الامارات | اعتقال هندي ربط زوجته الأمريكية على شجرة في الغابة 40 يوماً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "هندستان تايمز" أن الشرطة الهندية اعتقلت رجلا قام بتقييد زوجته الأمريكية بالسلاسل إلى شجرة في الغابة وتركها هناك لمدة 40 يوما.

وكتبت الصحيفة أن "شرطة منطقة سيندهودورج اعتقلت زوج مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 50 عاما بعد أن تم العثور عليها مقيدة بالسلاسل إلى شجرة في منطقة غابات".

وأضافت: "تم العثور على المرأة في 27 يوليو من قبل راعي محلي يرعى ماشيته في مكان قريب، وبعد ذلك اتصل بالشرطة. وقد أدخلت المرأة المستشفى بعد أن تم تحريرها من أغلالها. ولكنها لم تستطع الكلام بسبب الإرهاق والمرض ولذلك أبلغت كتابيا أنها قضت 40 يوما على هذه الحال، وأن زوجها أخبرها أنها (ستموت هناك)، عندما قيدها بالشجرة".

وتم التعرف على الضحية وهي مواطنة أمريكية اسمها لاليتا كاي كومار، وقالت إنها متزوجة من أحد سكان تاميل نادو وتعيش في الهند منذ حوالي 10 سنوات.

وفتحت الشرطة قضايا جنائية تتعلق بمحاولة القتل والاحتجاز غير المشروع وتعريض الحياة والسلامة للخطر، ولم يتم الإعلان عن هوية المشتبه به حتى الآن.