هذا الشهر قد تعيش شكوكاً أو خوفاً على مصير أو علاقة

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تسجل هذا الشهر نقاطاً لمصلحتك في العمل كما في المهمات التي تقوم بها. يتراجع الضغط وتصفو سماؤك فيتحقق بعض الرغبات، وقد تخوض مفاوضات مهمة بشأن عقد كبير تسعى إليه، وربما توقعه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الشهر. يعترف الآخرون بكفاءتك ومهارتك في العمل كما بقدرتك المميّزة على الاستيعاب السريع لكل الأفكار والمعلومات.
عاطفياً: أحداث سلبية أو مشاكل. قد تعيش شكوكاً أو خوفاً على مصير أو علاقة، وتبدو قلقاً غير مرتاح لمجرى الأمور، على الرغم من ان شكوكاً قد تساورك، وتخشى تطوراً ما يلوح في الأفق، أو تلتقط إشارات وتحللها، أو تفهم الشريك بأمور شتى، ما يثير بعض المواجهات والصراعات.
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