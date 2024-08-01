القاهرة- الخليج 365
مهنيا: برز كنجم في محيطك، وربما تقوم بإبداع معيّن، فتكون محط الانظار. كذلك قد تعيش قصة حب جميلة او تعرف لقاء مهمًا يقلب المعايير او المبادئ لديك. شهرًا ناجحًا ومميزًا، يتيح لك الفرصة للتعويض عن فصول السنة السابقة والتحضير لإنهاء العام بصورة مذهلة وتامة.
عاطفياً : تفرح لانفراج مسألة عالقة وتعرف كيف تتدبّر امورك العاطفية والعائلية. تقدم على خطوات جريئة لتصحيح بعض الاخطاء السابقة او لإزالة سوء تفاهم ما. انه شهر جميل لأنك تنظر الى الحياة من منظار واضح موضوعي، ولن تخشى مواجهة الامر الواقع بشجاعة.
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