هذا ما يفعله تناول ثمرة من الخيار قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخيار من الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، لكن هل تعلم كيق يؤثر على عضلة قلبك؟

ماذا يفعل الخيار في قلبك؟

وفقا لموقع "health"، يحتوي الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، التي تساعد على تقوية عضلة القلب والحماية من أمراض القلب.

غني أيضا بالبوتاسيوم الذي يُسهم في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم.

الخيار مصدر للألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى لتناول الخيار:

ترطيب الجسم، لاحتوائه على كمية وفيرة من الماء.

يحتوي الخيار على فيتامين ك، وهو ضروري لصحة العظام.

كونه منخفض السعرات الحرارية، لذايُسهم استهلاكه في إنقاص الوزن.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

بشرة مُشرقة، وذلك بفضل احتوائه على فيتاميني أ و سي.

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