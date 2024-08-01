تظهر على الرقبة… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من السرطان ينشأ في خلايا الجهاز الليمفاوي، وهي جزء مهم من نظام المناعة في الجسم، وفقا لما ورد عبر صحيفة mayoclinic.

ما هي الغدد الليمفاوية؟

الغدد الليمفاوية هي أجزاء صغيرة على شكل حبة الفول تنتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرقبة والإبطين والأربية.

وتؤدي هذه الغدد دورًا حيويًا في مكافحة العدوى، حيث تقوم بتصفية السوائل الليمفاوية وإزالة البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية.

أعراض الغدد الليمفاوية

تضخم الغدد الليمفاوية

التعب المستمر

الحمى

التعرق الليلي

فقدان الوزن غير المبرر

حكة شديدة

ضيق التنفس

ألم في العظام

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية

هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، مثل:

ضعف الجهاز المناعي مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

التعرض للإشعاع مثل العلاج الإشعاعي لسرطان آخر.

بعض الاضطرابات المناعية مثل متلازمة كاواساكي.

التاريخ العائلي وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

أعراض أخرى قد تصاحب ظهور كتلة في الرقبة

ألم مستمر في الرقبة أو الأذن.

صعوبة في البلع أو التنفس.

بحة في الصوت.

فقدان الوزن غير المبرر.

تعب عام.

عرق ليلي.

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