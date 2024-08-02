آلام الظهر.. متى تكون علامة على وجود خطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله:

ألم الظهر مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون لأسباب متنوعة، بدءًا من الإجهاد العضلي وحتى الإصابات.

ولكن هل يمكن أن يكون هذا الألم مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة مثل السرطان؟

هذا السؤال يطرح نفسه بشكل متكرر، خاصة عندما يصبح الألم مزمنًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

في هذا التقرير سنتناول علاقة آلام الظهر بالسرطان، متى يجب القلق، وما هي العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها.

الشعور بوخز غريب في الظهر أو المعاناة من نوبات آلام حادة أسفل الظهر بين الحين والآخر أمر شائع جدا، خاصة مع تقدمنا في العمر.

ووفق صحيفة "ميرور"، نبهت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، ويجب مراقبتها فيها في حالات معينة.

وأضافت هيئة الصحة: "تحدث إلى طبيب عام إذا كان لديك ألم في أي مكان في بطنك أو ظهرك، ولست متأكدا من سبب ذلك. ويشمل ذلك الألم الخفيف المستمر، أو الألم الحاد الذي يأتي ويختفي".

وأكدت الدكتورة مارلين نورتون، أخصائية الأورام وأمراض الدم التابعة من مركز Sharp Chula Vista الطبي في الولايات المتحدة، أن آلام الظهر ليست من الأعراض الشائعة التي نراها قبل تشخيص إصابة شخص ما بالسرطان.

ومع ذلك، غالبا ما نرى المرضى يتجاهلون آلام الظهر، لأنهم يفترضون أنها الآلام نفسها التي كانوا يعانون منها دائما.

ملفتة إلى أن تفاقم آلام الظهر هو مصدر قلق يجب أن يلفت انتباه الطبيب المختص".

وفيما يلي عدة أنواع من السرطان يمكن أن تسبب آلام الظهر:

سرطان الرحم.

سرطان الكلى.

سرطان البروستات.

سرطان الخصية.

سرطان الرئة.

سرطان الثدي.

أورام الحبل الشوكي.