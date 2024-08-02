تقي من السكري.. فاكهة صديقة الكبد تخلصك من السموم دون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد هو العضو المسؤول عن تنقية الدم وتصفية السموم، ولكن التعرض المستمر للملوثات والوجبات الغنية بالدهون يؤثر على وظائفه.

لحسن الحظ، هناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في دعم صحة الكبد، ومن بينها فاكهة الكيوي التي تتميز بقدرتها الفائقة على تنظيف الكبد وحمايته من التلف، وفقا لموقع "health".

كيف يدعم تناول فاكهة الكيوي صحة الكبد؟

تتميز فاكهة الكيوي بتركيبة فريدة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعلها صديقا قويا لصحة الكبد، حيث تعمل على:

حماية خلايا الكبد

بسبب احتوائها على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة وتمنع تلف خلايا الكبد..

تحسين وظائف الكبد

تدعم الفيتامينات والمعادن الموجودة في الكيوي وظائف الكبد بشكل عام، ما يُسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم.

منع تراكم الدهون في الكب

تساعد هذه الفاكهة أيضا على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

فوائد أخرى لتناول الكيوي:

مصدر قوي لفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة.

مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات.

إنقاص الوزن.

تسهيل الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

دعم صحة البشرة من خلال تعزيز تكوين الكولاجين.

تعزيز صحة القلب.

ضبط مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

بطانية تتسبب في إلغاء رحلة طيران.. لن تتخيل ماذا حدث؟

بعد تصدر ألبوم تيجي نسيب التريند؟ مراحل للحب عشناها فى أغانى ألبوم أنغام الجديد

تظهر على الرقبة… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

هذا ما يفعله تناول ثمرة من الخيار قبل النوم

لا تتجاهلهما.. علامتان تحذرك من مشكلة خطيرة في الكلى