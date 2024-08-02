تحمي من النوبات القلبية والسكتة الدماغية..6 أطعمة تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تكون مستويات الكوليسترول المرتفعة نتيجة لاختيارات غذائية سيئة، وفيما يلي يوضح موقع "هيلث لاين" في هذا التقرير بعض الأطعمة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

الفاصوليا والعدس

مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان، وقد تسهم أيضا في تقليل الدهون المشبعة، ومن ثم خفض الكوليسترول والوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 التي أثبتت فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ومستويات الدهون الثلاثية.

الثوم

يحتوي على نسبة عالية من مركب الأليسين المعروف بقدرته على خفض الكوليسترول الضار، لذا يجب مضغ بضع فصوص من الثوم في الصباح وقبل النوم بانتظام.

الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ، على اللوتين والكاروتينات الأخرى، والتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

البقوليات

تحتوي على الكثير من الألياف والمعادن والبروتينات، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت السمك

مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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