القاهرة- الخليج 365
مهنياً: استراحة المقاتل اطلق عنانك وامضي الى الامام حظوظك ترتفع الى الافضل مناسبات كثيرة وفرص من الوقت مهمة جدت اسبوع حافل بالعمل بالمعاملات والانشغالات العائلية المهنية امور صحية تركض في كل الاتجاهات من الضروري ان تنظم الاولويات حتى لا يمر الوقت وتكون مقصر اسبوع يحمل شغل كتير تسويات ومفاجآت سارة وانفراجات مالية وفرصا مهنية واجتماعية مناسبة كل والأبواب مفتوحة للتقدم بحيث تلفت الانظار اينما حللت وتترك بصمتك الذكية تشتغل تلاقي تركز وتعطي حتى تاخذولا ترفع سقف ثقتك بالناس
عاطفياً: تنتابك هموم وقلق وحيرة وقد تواجه خيبة أو تعرف جدلاً وخلافاً محتملاً، تحت تاثيرات كوكب الزهرة في برج العذراء الذي يؤثر عليك بشكل مباشر لذلك بادر إلى إشاعة التفاهم والمباشرة بحوار ولو أن الرومنسية تبدو غائبة عن الجو في هذه الفترة. للعازب يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والاسراع الى المصالحة وتلطيف الاجواء
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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