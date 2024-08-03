استبعاد سباح من أولمبياد باريس 2024.. لن تتوقع ماذا فعل تحت الماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غير متوقعة، تم استبعاد السباح البريطاني الواعد "لوك جرينبانك" من منافسات السباحة في أولمبياد باريس.

جاء هذا الاستبعاد المفاجئ بعد أن تجاوز البالغ من العمر 26 عاما الحد المسموح به للسباحة تحت الماء في بداية سباق 200 متر ظهرا، مخالفا بذلك القواعد الدولية للسباحة، وفقا لموقع "nbcnewyork".

ورغم أن جرينبانك أنهى السباق، إلا أن فرحته لم تدم طويلا، فبعد أن أدرك خطأه، انهار باكيا، معربا عن حزنه الشديد وخيبته الأمل.

خطأ فني يتسبب في خسارة سباحا للمسابقة

تعتبر قواعد السباحة دقيقة للغاية، وتنص على أنه لا يجوز للمتسابقين البقاء تحت الماء لمدة تزيد عن 15 متراً تحت الماء المسموح بها في بداية السباق، وقد ارتكب جرينبانك، دون قصد، مخالفة لهذه القاعدة، ما أدى إلى استبعاده من المسابقة.

وليس جرينبانك هو الرياضي الوحيد الذي خرج من الألعاب الأولمبية في باريس بشكل مفاجئ، فقبل أيام قليلة، طُردت السباحة البرازيلية "آنا كارولينا فييرا" من القرية الأولمبية بسبب مخالفة لقواعد الانضباط.

وزادت حدة العقوبة على فييرا بسبب رد فعلها "غير المحترم وعدواني" على قرار اللجنة الأولمبية.

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