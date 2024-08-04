لا تخص الحوامل فقط .. فوائد مذهلة لحمض الفوليك تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف حمض الفوليك بأهميته خلال فترة الحمل، وذلك لمساهمته في منع العيوب الخلقية في الجنين، وعادة ما تحتاج إليه معظم النساء خلال أشهر الحمل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع livestrong.

وتوصي معاهد الصحة في الولايات المتحدة بتناول حوالي 400 ميكروغرام من حمض الفوليك الغذائي يومياً لمعظم البالغين للمساعدة في الحفاظ على صحة جيدة.

لا يخزن حمض الفوليك في الجسم، لأنه قابل للذوبان في الماء، أي أنه يترك الجسم مع البول، لذلك يحتاج الشخص للحصول عليه يومياً.

فوائد ،

ولأهمية هذا الفيتامين يجب تناول الأطعمة التي تحتويه، للوقاية من أمراض القلب، وفقر الدم، ولمنع الأمراض الإدراكية والعصبية النفسية مثل الخرف، والاكتئاب، والزهايمر، إلى جانب منع مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

كما ربط بالوقاية من سرطانات مختلفة، مثل سرطان المثانة والثدي، وعنق الرحم، والقولون، والمستقيم، والمريء، والرئة، والمبيض، والبنكرياس، والمعدة.

مصادره

تعد الفواكه والخضروات مصادر ممتازة لحمض الفوليك. ومن الأطعمة الغنية به البقول، والهليون، والأفوكادو، والملفوف، والفواكه الحمضية مثل الليمون، والبرتقال، وعصائرها، والخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والبروكلي، والبازلاء، والكبد، والموز، والفاصوليا الخضراء.

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