مضخة شفط الحليب تطيل فترة الرضاعة الطبيعية.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة ارتباط استخدام مضخة شفط الحليب خلال الرضاعة الطبيعية تطيل من حصول الرضيع على حليب الأم 21 أسبوعاً إضافياً في المتوسط، وذلك حسبما ذكره موقع medicalxpress.

وفحص فريق بحث من جامعة ييل بيانات عينة أمريكية ضمت 19 ألف أم، ووجدوا أن أكثر من 91% من المشاركات في البحث استخدمن مضخة الثدي.

و أشار الباحثون إلى أن مضخات الثدي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في استمرار الرضاعة الطبيعية، خاصة لدى الأمهات اللاتي لا تسمح لهن ظروف عملهن بالالتزام بجدول الرضاعة.

ووجد الباحثون أن المرضعات اللاتي أبلغن عن استخدام مضخة شفط الحليب، كانن مدة إرضاعهن المتوقعة أطول بنحو 5 أشهر، مقارنة مع اللاواتي لم يستخدمنها.

كما لوحظ أن مستخدمات المضخة أقل عرضة بكثير لتوقف الرضاعة الطبيعية في المتوسط ​​مقارنة مع غيرهن.

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