أعراض تحذيرية تكشف نقص مضادات الأكسدة في الجسم.. راقبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو المدير التنفيذي للمركز الوطني لبحوث "التغذية الصحية"، أن مضادات الأكسدة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعمل على تجديد خلايا الجسم التالفة، وفقًا لما ذكره موقع نوفوستي.

و يمكن التعرف على نقص مضادات الأكسدة في الجسم من خلال العلامات التالية:

1- التعب والاضطراب.

2- نزيف اللثة.

3- انخفاض المناعة، ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بنزلات البرد والأمراض المعدية وعدم التعافي منها لفترة طويلة.

4- انخفاض الأداء.

5- مشكلات واضطراب النوم.

6- تساقط الشعر والأسنان وتقصف الأظافر.

7- جفاف الجلد وفقدان المرونة.

8- الضعف العضلي.

وتقول: "للحصول على كمية كافية من مضادات الأكسدة، يجب تحسين النظام الغذائي بزيادة نسبة الخضروات والفواكه الطازجة لأنها الطريقة الوحيدة المسموح بها للتطبيب الذاتي والتشخيص الذاتي، ولكن لتحديد نقص العناصر الغذائية والحاجة إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة، يجب استشارة الطبيب وإجراء الاختبارات المناسبة".

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