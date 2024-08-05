الامارات | جثة طائر مشتعل تُشعل حريقاً امتد إلى 1000 فدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولو الإطفاء في بايرز وستراسبورج (ولاية كولورادو – الولايات المتحدة) إن جثة طائر مشتعلة يُعتقد أنها أشعلت حريقًا هائلاً امتد إلى أكثر من 1000 فدان ودمر منزلًا في مقاطعة أراباهو.

وقالت منطقتا الحماية من الحرائق في بايرز وستراسبورج إن الحريق بدأ يوم السبت 13 يوليو حوالي الساعة 10 حيث كشف التحقيق الأولي أن طائرًا صغيرًا لامس معدات كهربائية نشطة مما تسبب على ما يبدو في اشتعاله وبالتالي نقله الحريق للحقول المجاورة.

ونقل موقع "دنفر غازيت" عن مسؤولي الإطفاء قولهم في بيان صحفي: "بينما لم تفشل المعدات الكهربائية نفسها، كانت الطاقة كافية لإشعال الريش الجاف للطائر، مما أدى إلى سقوط الجثة المشتعلة في النباتات". وكان حجم الحريق الأولي أصغر من ملعب كرة قدم، لكنه تصاعد بسرعة حيث أشار مسؤولو الإطفاء في بيان صحفي "استمر مزيج من زيادة الرياح والوقود الجاف والتضاريس في التسبب في نمو سريع وغير منتظم للحرائق".

وقال مسؤولو الإطفاء إن منزلًا وسبعة مبانٍ خارجية على الأقل دُمرت مع نمو حريق كويل هولو إلى ما يقدر بنحو 1155 فدانًا، استنادًا إلى الصور الجوية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.