الامارات | الأب أهمل طفله وتسبب له بإصابات وألقى باللوم على "الحفاضات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجد تريستان دين جيرهاردت، 28 عامًا، نفسه خلف القضبان بعد نقل طفله البالغ من العمر 6 أشهر إلى المستشفى مصابًا بكسور في كل من ذراعيه وساقيه، بالإضافة إلى نزيف في الفم. وتم القبض على الأب يوم الاثنين الماضي، ووجهت إليه تهمة جناية الاعتداء المنزلي مما أدى إلى إيذاء جسدي خطير لشخص يقل عمره عن 14 عامًا وتهمة واحدة بالإهمال الجنائي لشخص معال مما تسبب في إصابة جسدية خطيرة، وفقًا لوثائق المحكمة. وقالت الشرطة أن الطفل أصيب بكسور في عظام الذراع اليسرى العلوية والسفلية، والذراع اليمنى العلوية، والساق اليسرى السفلية، وكلا طرفي الساق اليمنى.

كما ذكرت الإفادة أنه كان يعاني من ندوب في الفم حيث تلتقي اللثة بالشفتين، ويعتقد الأطباء أن النزيف بدأ عندما كان الطفل يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع فقط، وهذا النوع من الإصابات يأتي عادة من حشر الزجاجات أو اللهايات بقوة في فم الطفل. وهو ما لم ينكره تماما الأب الذي ربط الإصابات ب "تغيير الحفاضات الصعب"، وفقًا للإفادة.

ومع ذلك، ذكر الأطباء وفقا لصحيفة "آيريش ستار" أن معظم الكسور كانت إصابات كلاسيكية في العظام، وهو نوع من الإصابات التي تشير إلى إساءة معاملة الأطفال، التي تحدث عندما "يتسبب الشد أو السحب أو الارتعاش بقوة في تمزق نهاية العظم". وأكد الخبراء الطبيون أن مثل هذه الإصابات لا يمكن أن تنتج عن التعامل الطبيعي مع الطفل.

وأبلغت والدة الطفل الشرطة أن زوجها، جيرهاردت، هو مقدم الرعاية الأساسي لطفلهما أثناء النهار بينما هي في العمل، من جهتهم أعرب أقارب آخرون عن مخاوفهم للسلطات بشأن سلوك جيرهاردت، زاعمين أنه غالبًا ما يترك الطفل يبكي بلا انقطاع ويتعامل مع الطفل بقسوة.

وتم القبض على جيرهاردت في منزله في 29 يوليو.وظهر أمام المحكمة افتراضيًا يوم الثلاثاء لجلسة استماع أولية، وتم تحديد كفالته بمبلغ 150 ألف دولار.