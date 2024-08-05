الامارات | لصوص في السويد يسرقون المنازل بحالها ويجرّونها بسيارات ضخمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرق لصوص محترفون أربعة منازل متنقلة بقيمة 215 ألف جنيه إسترليني في السويد، مما جعل رجال الشرطة في حيرة من أمرهم بعد أن اختفت المنازل المتنقلة الأربعة على عجلات من منطقة مسيجة داخل جامعة ستوكهولم حيث كانت معروضة.

ويبلغ وزن المنازل حوالي ثلاثة أطنان لكل منها، وفقًا لمؤسس المنازل المتنقلة مانويل كوهوت، الذي أخبر وسائل الإعلام المحلية أن الطريقة الوحيدة لنقلها هي سحبها بسيارات قوية. بعد الاستيقاظ في عطلة نهاية الأسبوع في المكان الفارغ حيث كانت منازله ذات يوم، أبلغ مانويل الشرطة على الفور بالحادث.

وفيما تم اكتشاف منزلين في يوم السرقة في مكان على مسافة عدة كيلومترات، تم العثور على المنزلين الأخيرين بمنطقة أخرى، بعد أن لاحظها السكان المحليون مع سيارة معطلة في موقف للسيارات.

وفيما أعرب صاحب المنازل باهظة الثمن عن ارتياحه لصحيفة Enkoping-Balsta قال المتحدث باسم شرطة ستوكهولم أولا أوسترلينج: "لم أسمع بهذا من قبل. تُسرق المقطورات، ولكن ليس مثل هذه المنازل الكبيرة على عجلات".

وكرر قائد التحقيق الأولي يوناس مارتينسون تصريح أوسترلينج، قائلاً: "من الشائع سرقة المقطورات، ولكن ليس سرقة المنازل. إنه أمر غريب بعض الشيء. إنه مخطط، لكننا لا نعرف حقًا كيف حدث ذلك."

ويأتي ذلك بعد موجة من سرقات المقطورات الفاخرة في جميع أنحاء اسكتلندا في يونيو حيث اختفت بعض المركبات في غضون دقائق فقط، وأحيانًا في وضح النهار.

وفي مارس، حذرت شرطة اسكتلندا من أن أصحاب هذه المركبات يجب أن يتخذوا تدابير أمنية إضافية حيث يتطلع المجرمون إلى الاستفادة من الطفرة في الإجازات المحلية.

وقالت الشرطة: "مع بقاء المزيد من الناس في منازلهم هذا الصيف، زاد الطلب على المقطورات والمنازل المتنقلة ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في السرقات، غالبًا من قبل العصابات المنظمة".