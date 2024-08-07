عدو خفي على سفرتك.. هذا المشروب الإفراط في تناوله يدمر البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر القهوة بفوائدها العديدة، مثل تعزيز صحة الدماغ وزيادة التركيز وحماية الكبد والقلب، ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناولها له آثار جانبية سلبية، خاصة على صحة البنكرياس؟

وفقا لموقعي "livestrong"، و"mayoclinic" بالرغم من الفوائد الصحية لهذا المشروب، إلا أن الإفراط في استهلاكه يُشكل تهديدا لمرضى البنكرياس.

غنية بالكافيين

يُزيد شرب القهوة بصورة مفرطة من حدة أعراض التهاب البنكرياس، خاصة وأن الكافيين الموجود فيها يعمل كمنبه قوي للجسم.

زيادة حموضة المعدة

القهوة تحفز إنتاج حمض المعدة، وهذا الحمض الزائد يؤدي إلى ارتجاع المريء، ما يسبب تهيجا في البنكرياس على المدى الطويل.

التأثير على مستويات السكر في الدم

الإفراط في شرب القهوة، خاصة تلك المحلاة بالسكر، يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره يزيد من الضغط على البنكرياس الذي يعمل على تنظيم هذه المستويات.

أعراض التهاب البنكرياس

تختلف أعراض التهاب البنكرياس باختلاف الحالة، ومن أعراض التهاب البنكرياس الحاد:

ألم في أعلى البطن.

ألم في أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

الحمى.

زيادة سرعة النبض.

اضطراب المعدة.

القيء.

من مؤشرات التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه:

ألم في أعلى البطن.

ألم في البطن يتفاقم بعد تناول الطعام.

فقدان الوزن دون مبرر.

براز له رائحة كريهة.

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