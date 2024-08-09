الامارات | صورة مع المبنى الأطول في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رهان دبي هو على إدهاش العالم. إمارة رسمت مسارها ليكون حصرياً في المقدمة، وخطت طريقها ليأخذها فقط نحو القمة، لهذا لا تتوقف عن تصدّر أرقام العالم في استقبال واستقطاب السياح حتى في أشهر الصيف الحارة، فمعالمها وأيقوناتها المعمارية ومواقعها السياحية - ومنها برج خليفة - علامات عالمية فارقة ينشدها القاصي والداني، من أجل الصورة الفريدة التي لا تتوافر إلا هنا في دبي.