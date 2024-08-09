ما تأثير سكري الحمل على سرطان الثدي؟ دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤثر سكري الحمل على حوالي حالة من كل 7 حالات حمل، وبالرغم من أنه يختفي عادة بحلول وقت الولادة، إلا أن ذلك التغير في آليات التمثيل الغذائي يسبب أضرار خطيرة.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أودنسه بالدانمارك أن الحوامل اللاتي تم تشخيص إصابتهن بسكري الحمل تبين أن ليس لها تأثير على خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي على المدى الطويل، وفقا لموقع "هيلث داي".

ويرتبط سكري الحمل بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وغيرها من القضايا الصحية، مثل السمنة وتسارع الشيخوخة.

وتتبع الباحثون بيانات أكثر من 708 آلاف امرأة، أنجبن في متوسط عمر 28 عاماً، واستمرت المتابعة 11 عاماً.

ووجد البحث أن النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل لم يكن لديهن احتمالات أعلى للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي لم يصبن به.

وانطبقت هذه النتائج على سرطان الثدي بشكل عام، وسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث، وبعده.

وقالت ماريا كريستنسن الباحثة الرئيسية: "على الرغم من أن سكري الحمل لا يرتبط بسرطان الثدي، إلا أن النساء اللاتي يعانين منه ما زلن بحاجة إلى الاهتمام بصحتهن في المستقبل"، لارتباطه بمخاطر أعلى تتعلق بالقلب والكلى والصحة النفسية بما في ذلك الاكتئاب.

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