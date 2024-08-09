هؤلاء ممنوعون من تناول البيض.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى الفوائد الصحية للبيض، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى الدهون الصحية وفيتامينات مثل أ ود والتي تؤدي دورا مهما في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

لكن، هل يمكن الإفراط في تناول البيض؟

بالرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول البيض يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، خاصة بالنسبة لبعض الفئات، فصفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، الذي يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

من هم الأشخاص الذين عليهم الحذر عند تناول البيض؟

مرضى الكبد والكلى

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى المزمنة يجب عليهم توخي الحذر عند تناول البيض، خاصة صفار البيض، حيث قد يزيد ذلك من العبء على الكبد والكلى.

مرضى المرارة

المصابون بحصوات في المرارة أو الذين أزالوا المرارة جراحيا، عليهم تجنب الإفراط في تناوله، حيث أن صفار البيض يحفز إفراز الصفراء ما يؤدي إلى آلام شديدة.

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