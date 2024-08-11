تقلبات مادية وحظ سيء.. هذا البرج النحس وراه الشهر الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتميز مولود برج الميزان بشخصية اجتماعية، ودبلوماسية، وحب للجمال واستكشاف كل ما هو جديد، بالإضافة إلى، يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على طبيعتهم الهادئة.

ولكن، يسبب تراجع كوكب "عطارد" مع برجهم في الأيام المتبقية من شهر أغسطس إلى تعرض مواليده إلى تقلبات وتغييرات وأحداث غير سارة على كافة الأصعدة، وفقا لموقع "bustle".

الناحية المهنية

يمر مولود هذا البرج بفترة من التحديات في التخطيط والتنظيم، حيث يجد صعوبة في التركيز على مهامه، ويتعرض لبعض الأخطاء التي تؤثر على أدائه، كما يواجه تأخير في المشاريع بسبب سوء التخطيط.

الناحية العاطفية

مع انتقال عطارد إلى منطقة العلاقات الاجتماعية في برج الميزان، يواجه مواليده بعض التحديات في علاقاتهم بشركاء حياتهم وأفراد عائلتهم، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج والضيق.

الناحية المادية

يشهد أصحاب برج الميزان أيضا فترة مليئة بالتقلبات المالية، حيث يجدون صعوبة في إدارة أموالهم واتخاذ قرارات مالية مهمة بسبب عدم الوضوح والتردد، ويتعرضون لخسائر غير متوقعة.

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