الامارات | خبر سيء للنساء: هكذا تفعل بك 8 دقائق على "تيك توك"



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة 8 دقائق او أكثر على "تيك توك" يمكن أن تؤثر سلبا على ثقة المرأة بنفسها.

واستنادا لنتائج هذه الدراسة دعا الخبراء إلى فرض قيود أكثر صرامة على المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، مع أن خبراء اضطرابات الأكل قالوا إن المحتوى الضار الذي يتم الإبلاغ عنه نادرا ما تتم إزالته.

وأجرى باحثون بقيادة جامعة تشارلز ستورت استطلاعا لآراء 273 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عاما حول ثقتهن بأجسادهن ومعايير الجمال، ثم قسموا العينة إلى مجموعتين. وشاهدت كل مجموعة مقاطع فيديو مختلفة مدتها ثماني دقائق من "تيك توك".

وشاهدت إحدى المجموعتين محتوى "تيك توك" الذي تضمن مقاطع فيديو تروج لاضطرابات الأكل، والتي توصف أحيانا بأنها محتوى "مؤيد لفقدان الشهية"، ومقاطع فيديو لنساء يمارسن الرياضة، ويروجن لأساليب إنقاص الوزن. في حين شاهدت المجموعة الأخرى مقاطع فيديو "محايدة" عن الطبيعة والطبخ والكوميديا.

وبعد انتهاء التجربة، أظهرت كلتا المجموعتين انخفاضا في الرضا عن الجسم. ومع ذلك، فإن النساء اللواتي شاهدن مقاطع فيديو تتعلق بفقدان الوزن تركن تعليقات سلبية أكثر بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تغيرت معايير الجمال لديهن بشكل غير واقعي.

وأفاد الباحثون حسب "ذي غارديان" أن النساء اللائي استخدمن "تيك توك" لأكثر من ساعتين في اليوم أفدن بأنهن أكثر اضطرابا في سلوكهن الغذائي.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة "أظهرت أن أقل من 10 دقائق من التعرض لمحتوى ضمني وصريح مؤيد لفقدان الشهية على تيك توك كان له عواقب سلبية فورية على حالة صورة الجسم واستيعاب المثل العليا للمظهر".

ونُشرت النتائج في مجلة Plos One يوم الأربعاء، حيث أعرب الباحثون عن قلقهم من أن الشابات المعرضات لمحتوى مؤيد لفقدان الشهية على "تيك توك" قد يواجهن خطرا متزايدا للإصابة باضطراب الأكل.